وزير اردني يدعو مواطنيه لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى

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وحسب مكوقع "الغد الاردني"، قال الكسبي، إن كوادر وزارة الاشغال العامة والإسكان المدربة والمجهزة قامت وبشكل فوري بالعمل على إزالة التراكمات الثلجية على الطرق تزامنا مع بدء تاثر المملكة بالمنخفض الجوي مساء امس الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على اغلاق بعض الطرق احترازيا بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها وتم اجراء التحويلات اللازمة لضمان ديمومة الحركة المرورية على كل من: طريق غرندل – شريف الجنوب وطريق، دبة حانوت -ابو اللسن – مثلث المريغة.

وأكد الكسبي، أنه وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ستستمر الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لضمان سلالة وانسيابية الحركة المروية على الطرق وخصوصا الطرق المؤدية على المستشفيات والمرافق الحيوية، مؤكدا أن الطرق المؤدية للمستشفيات ضمن الاختصاص لم يتم اغلاقها طيلة المنخفض الجوي وتم إزالة التراكمات الميدانية عليها أولا بأول.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الساعات المقبلة نثر الملح على الطرق المتوقع ان تشهد تشكل للانجماد، للحيولة دون حدوث اي انزلاقات او اعاقات تذكر.

وبين وزير الأشغال أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وجدد الوزير دعواته للمواطنين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية، وانتهاج السلوك الوقائي اثناء المسير على الطرق ان استدعت الحاجة لذلك.