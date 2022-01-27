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وفد من "الوطني الحر" يزور دمشق..والمقداد يكشف عن محبة سورية لعون

وفد من
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن التيار الوطني الحر في بيان بان "وفدا من التيار برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب زار دمشق يوم الثلثاء الماضي 25 كانون الثاني بدعوة من الامين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد هلال هلال.

العالم - لبنان

والتقى هلال الخطيب بحضور الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في العاصمة السورية، حيث بحث الجانبان ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على "وحدة الموقف بوجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصاديا وسياسيا".

كما التقى الوفد وزير الخارجية السيد فيصل المقداد الذي عبر عن محبة سوريا قيادة وشعبا لشخص الرئيس ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار الوطني الحر، مثنياً على ثباته في المواقف الوطنية بالرغم من الضغوط التي تعرّض لها في الداخل كما من الخارج.

ثم لبى الوفد دعوة غداء رسمية على شرفه مع السيد وزير الخارجية فيصل المقداد والوزير السابق عضو القيادة القطرية في الحزب مهدي دخل الله.

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