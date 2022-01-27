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تفاصيل لقاء زعيم تحالف الفتح مع وفد الاتحاد الكردستاني

تفاصيل لقاء زعيم تحالف الفتح مع وفد الاتحاد الكردستاني
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحث زعيم تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، اليوم الخميس، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، سبل معالجة الانسداد السياسي.

العالم-العراق

وقال مكتب العامري في بيان، إن الأخير "استقبل في مكتبه في بغداد، اليوم، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤال طالباني، حيث ناقش اللقاء سبل معالجة الانسداد السياسي الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية ومقبولة تعتمد الأطر الدستورية والاعراف السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية".

واكد العامري، على "اهمية ايجاد حل للخلاف بين طرفي المعادلة في اقليم كردستان، مبينا ان استمرار الخلافات وتعقيدها ستنعكس على كل العراق كما هو الخلاف بين باقي المكونات".

من جانبه، أكد وفد الاتحاد الوطني "ضرورة توحيد الرؤى السياسية والاستمرار بالحوارات والتوصل الى تفاهمات تلبي طموح الشعب العراقي".

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