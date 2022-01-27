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الرئيس الايراني يتسلم دعوة من أمير قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

الرئيس الايراني يتسلم دعوة من أمير قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تسلم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي، دعوة رسمية من أمير دولة قطر للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز وذلك خلال استقباله مساء اليوم الخميس وزير خارجية قطر.

العالم-إيران

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء اليوم الخميس ، اشار السيد رئيسي إلى أهمية التعاون الإقليمي، وقال ان تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول المجاورة يمكن ان يحقق الأمن في المنطقة.

واكد رئيس الجمهورية على أهمية الآليات المتعددة الأطراف في ضمان الأمن، لا سيما في مجال الطاقة، وقال: من الضروري حماية ودعم التنسيق والتعاون في سياسات الطاقة للدول المنتجة.

واعتبر رئيس الجمهورية أن أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العهد الجديد هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة، واكد أن طهران ترى أن التعاون الإقليمي لصالح السلام والأمن وتنمية شعوب المنطقة وترحب به.

وفي إشارة إلى قدرات التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، قال السيد رئيسي: نحن مستعدون لتفعيل كافة المجالات لتنمية التعاون الثنائي والإقليمي لصالح البلدين.

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