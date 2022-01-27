الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب عن مسؤول قطري: جهود #الدوحة لإحياء الاتفاق النووي ستبحث بين أمير #قطر وبايدن في واشنطن

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد حسن نصر الله على شاشة العالم في حوار شامل الاثنين بهذا التوقيت

بفوزه أمام العراق...ايران تتأهل لمونديال قطر 2022

الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-01-2022

مناوشات على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

بالفيديو.. وزير الخارجية القطري يزور طهران لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي 