الكونغو .. مقتل 26 عسكريا في هجوم للمتمردين

العالم - إفريقيا

وأوضح الجيش الكونغولي في بيان أن الهجوم الإرهابى وقع بالقرب من منتزه فيرونجا الوطنى، فى إقليم شمال كيفو، مشيرًا إلى أنه فى المقابل سجلت خسائر بشرية فى صفوف المتمردين دون أن تُحدد عددهم.

ومن ناحية أخرى، أفاد تقرير نشرة موقع الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) حول تقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 أن الكونغو هى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا وأطولها في العالم حيث يساهم الصراع وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية والأوبئة في الصورة القاتمة، فضلاً عن الفقر المزمن والافتقار إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وفقا للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية.

ولفت التقرير، إلى أنه يعانى أكثر من 27 مليون كونغولى من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات) - وهو أعلى رقم في جميع أنحاء العالم ويعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وأضاف التقرير، أن هناك 5.5 مليون شخص نازحون داخليًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع وانعدام الأمن - وهو أعلى رقم في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، كما تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ.

وأكد التقرير أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 50 الف انتهاك لحقوق الإنسان بين يناير وأكتوبر 2021، بالإضافة إلى أكثر من 74 الف حالة عنف جنسي (خلال 2021)، وأضاف التقرير من المحتمل أن يتحول 21 مرضًا خاضعًا للمراقبة إلى أوبئة. في عام 2021، بما في ذلك الحصبة والكوليرا وكوفيد - 19.