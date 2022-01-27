مع هذه القطرة... وداعًا لنظارات القراءة!

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من شأن هذه القطرة أن تحسّن الرؤية لمدّة 10 ساعات خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر البصر الشيخوخي، التي يواجهها الإنسان مع تقدمه في السن، وتسبب في رؤية الأشياء بصورة ضبابية.



وتصيب هذه المشكلة حوالي 30 بالمئة من الأشخاص فوق سنّ الأربعين.

والقطرة الجديدة vuityتستهدف آلية التركيز في العينين، إذ تعمل على تقليص حدقة العين الأمر الذي ينعكس زيادةً في التركيز.

وكانت هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة قد وافقت على استخدام هذه القطرات في تشرين الأول الماضي. فعندما نكون في سن صغيرة تكون عدسات عيوننا أكثر مرونة إلا أن هذه المرونة تتراجع مع التقدم في السن مما يجعل التركيز على الأشياء عن قرب أكثر صعوبة.



وتسمّى هذه المشكلة presbyopia.

هذا ويمكن لهذه القطرات أن تساعد الأشخاص الذين يمضون ساعات طويلة في القراءة على الشاشات.

ورغم أن هذا الخبر كان بشرى سارّة لمرتدي النظارات، إلّا أن السعر المرتفع للقطرة جعلها ليس بمتناول الجميع.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك قطرات كثيرة مماثلة قيد الدراسات إلا أن هذه القطرة هي الوحيدة التي أجيز استخدامها رسميًّا، الأمر الذي يعني أنه بعد سنوات قليلة ممكن أن نقول رسميًّا وداعًا لنظارات القراءة!