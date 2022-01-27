تصفيات مونديال قطر: كوريا الجنوبيّة جدّدت فوزها على لبنان

العالم-لبنان

وجرت المباراة اليوم في المرحلة السابعة من تصفيات الدور الحاسم للمجموعة الآسيوية الأولى والمؤهلة لنهائيات مونديال قطر أواخر السنة الحالية.

وسجّل الإصابة الكورية الجنوبية تشو كيو - سيونغ في الدقيقة 45 الأخيرة من الشوط الأول.

وبذلك، جدّدت كوريا الجنوبية فوزها على لبنان الذي حققته في المرحلة الثانية ذهابًا بالنتيجة عينها.

وشارفت كوريا الجنوبية التأهل رسميًّا، في انتظار بقيّة نتائج مباريات المجموعة اليوم، في حين عانى المنتخب اللبناني خسارته الثالثة تواليًا على أرضه والرابعة في التصفيات، بعد بداية جيدة ذهابًا جمع فيها خمس نقاط من أربع مباريات.

ويستقبل لبنان على الملعب عينه العراق في الأول من شباط المقبل.

وحضر الجمهور للمرة الأولى الى الملعب بعد طول غياب بقرار من السلطات الرسميّة والاتحادية.