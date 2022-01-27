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ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجازر في اليمن

ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجازر في اليمن
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

طالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية منظمة الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب اليمني.

العالم - إیران

ووجه كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي رسالة الى المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن غرونبرغ ادان فيها المجازر المرتبكة بحق الشعب اليمني الاعزل والقصف واسع النطاق للمدن والاماكن غير العسكرية والبنية التحتية في اليمن من قبل تحالف العدوان.

وجاء في جانب من الرسالة، بان المتوقع ادانة هذه الاعمال الهمجية والمخالفة للقوانين الدولية المعترف بها، مطالبا منظمة الامم المتحدة وجميع المؤسسات الانسانية الدولية باتخاذ اجراءات عاجلة للحد من هذه الجرائم المناهضة للانسانية.

وقال خاجي: من المؤكد انه مثلما اثبتت تجربة الاعوام السبعة الماضية فان الاشتباكات العسكرية وقتل الناس لا يمكنه ان يؤدي الى حل ازمة اليمن وان الطريق للانعتاق هو رفع الحصار عن شعب اليمن المظلوم ووقف الاعمال العسكرية ضده واحترام استقلاله وسيادته.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد كما في السابق للتعاون وبذل الجهود في هذا المسار.

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ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف المجازر في اليمن

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