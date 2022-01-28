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بينت يؤكد رفضه لاي مفاوضات لاقامة دولة فلسطينية

بينت يؤكد رفضه لاي مفاوضات لاقامة دولة فلسطينية
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينيّة، ولا يتيح إنشاء مفاوضات سياسيّة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع فلسطين الان ,تابع بينيت أنه لن يلتقي برئيس السلطة، محمود عباس، ووصفه بأنه يلاحق الجنود الإسرائيليين في لاهاي ويحوّل أموالا للقتلة، في إشارة إلى مخصّصات الأسرى والشهداء.

وقلّل بينيت من اللقاءات التي يعقدها وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، ووزير الحرب، بيني غانتس، بالمسؤولين الفلسطينيين، قائلا إنها ضمن المقام المشترك المتّفق عليه.

ويعارض بينيت اتفاق أوسلو آخر، وهدّد بإسقاط الحكومة في حال اتجّه لابيد إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بعد إتمام اتفاق التناوب.

وفي لقاء مع هآرتس، عبّر بينيت عن دعمه لتحسين العلاقات مع تركيا، قائلا يجب اللعب في كل الملعب، وبناء علاقات. وتأتي تصريحاته عشية زيارة مقرّرة لرئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، خلال الأسبوعين المقبلين.

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