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زيارة وزير خارجية قطر والعلاقات التركية - الإسرائيلية

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج بانوراما موضوع زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الى طهران وموضوع العلاقات التركية - الإسرائيلية.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الأول عقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقاءات مع كبار المسؤولين، حيث التقى الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية اضافة الى التطورات الاقليمية وخاصة الاوضاع في اليمن وافغانستان، واكد الرئيس رئيسي ان التواجد الاجنبي في المنطقة غير بناء.

في ملف بانوراما الثاني أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية الى أنقرة مطلع الشهر المقبل، وقال إن الزيارة يمكن أن تفتح فصلا جديدا من العلاقات الثنائية، معربا عن استعداده للقيام بخطوات نحو تل ابيب في المجالات كافة.كما أعلن اردوغان عزمه زيارة الإمارات منتصف الشهر المقبل، في محاولة لإذابة الجليد مع دول مجلس التعاون.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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زيارة وزير خارجية قطر والعلاقات التركية - الإسرائيلية