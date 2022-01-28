روسيا: واشنطن فشلت في توفير الأمن بشمال شرقي سوريا

العالم - سوريا

وقال أليكسي زايتسوف في إحاطة اعلامية: “من الواضح أنه لا الأمريكيون ولا السلطات الكردية المحلية قادرة على توفير الأمن في الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال شرقي سوريا”.

هذا واتهم نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في وقت سابق، أمريكا بتخريب منطقة الفرات في شمال شرقي البلاد.

وحسب تصريحات نقلتها “رويترز”، قال الجعفري: “الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز”.

ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن “فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والكيان الإسرائيلي كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك”.