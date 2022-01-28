الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة تناولت التطورات في المنطقة والعالم ولاسيما الاوضاع في اليمن وافغانستان

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

وصول 'دواعش' فارّين إلى ريف دير الزور.. سجن الحسكة: لا استتباب لـ'قسد'

الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي

العفو الدولية تؤكد استخدام تحالف العدوان ذخيرة اميركية دقيقة التوجيه في الهجوم على صعدة

أمير عبد اللهيان: ينبغي تحقيق مصالح ايران فيما يتعلق بالغاء الحظر

زيارة وزير خارجية قطر والعلاقات التركية - الإسرائيلية