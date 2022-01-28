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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير عبد اللهيان أكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واستعداد ايران لتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية اليها
أمير عبداللهيان أكد لغوتيريش أن ايران استقبلت مؤخرا قرابة ثمانمائة ألف لاجئ جديد من أفغانستان وهو ما يستدعي اهتماما ومشاركة عالمية جادة
امير عبد اللهيان أكد لغوتيريش ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية في افغانستان وأوضاع اللاجئين الأفغان الذين استضافتهم ايران مؤخرا
امير عبداللهيان يؤكد لغوتيريش لدى اشارته لتصعيد غارات العدوان على المناطق المدنية في اليمن ان ايران تدعم الحل السياسي لانهاء الحرب هناك
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة تناولت التطورات في المنطقة والعالم ولاسيما الاوضاع في اليمن وافغانستان
تأهل المنتخب الايراني لكرة القدم لمونديال 2022 في قطر بعد فوزه على نظيره العراقي والاحتفالات تعم شوارع العاصمة طهران ومدن اخرى
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يهنئ الشعب الإيراني بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مونديال قطر 2022
تأهل المنتخب الايراني لكرة القدم لمونديال 2022 في قطر بعد فوزه على نظيره العراقي والاحتفالات تعم شوارع العاصمة طهران ومدن اخرى
أ ف ب عن مسؤول قطري: جهود #الدوحة لإحياء الاتفاق النووي ستبحث بين أمير #قطر وبايدن في واشنطن
أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق برفع اجراءات الحظر يجب أن تتحقق كافة المصالح الإيرانية ولا بد من لمس ذلك على أرض الواقع
امير عبد اللهيان أكد لغوتيريش ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية في افغانستان وأوضاع اللاجئين الأفغان الذين استضافتهم ايران مؤخرا
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
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