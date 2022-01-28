الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
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أمير عبداللهيان أكد لغوتيريش أن ايران استقبلت مؤخرا قرابة ثمانمائة ألف لاجئ جديد من أفغانستان وهو ما يستدعي اهتماما ومشاركة عالمية جادة

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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