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الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

الأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، إلى إجلاء الأطفال المحاصرين داخل سجن غويران في الحسكة بشمال شرق سوريا.

العالم - سوريا

وحسب "فرانس برس" قال غريفيث خلال جلسة دورية للمجلس مخصصة للجانب الإنساني من الملف السوري "نحن قلقون بشدة بشأن مئات الأطفال الذين علقوا في حصار مرعب" في هذا السجن.

وأضاف "من الأهمية بمكان أن يتم إجلاء جميع الأطفال ووضعهم في أمان ودعمهم".

وتابع غريفيث "حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد"، معتبرا أن هؤلاء الأطفال "ليسوا في مأمن من الخطر".

وأشار إلى حاجتهم إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وإعادة بناء حياتهم.

وواصلت قوات قسد في شمال شرق سوريا الخميس ملاحقة عشرات المتحصنين داخل السجن غداة استعادتها السيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي هاجمته قبل نحو أسبوع.

وأدت عملية اقتحام السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

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