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لبنان يؤكد جهوزيته للانتخابات النيابية المقبلة

لبنان يؤكد جهوزيته للانتخابات النيابية المقبلة
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسّام مولوي جهوزية وزارة الداخليّة للانتخابات النيابيّة المقبلة وقيامها بالتحضير والمتابعة المستمرّة لتأمين الأمور اللوجستية، وقال إنّه يواصل العمل لضبط المخدرات وملاحقة شبكات تهريبها، مؤكدًا نحن نتابع ونكافح هذه الآفة وسننجح.

العالم-لبنان

ونقل موقع العهد الاخباري, ان كلام الوزير مولوي جاء بعد زيارته قصر بعبدا ,حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع منه على عمل وزارة الداخلية لجهة مكافحة تهريب المخدرات والاستعدادات للإنتخابات النيابيّة المقبلة، فضلًا عن مساعدة المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في الساعات الأخيرة.

وأوضح مولوي نحن دائمًا جاهزون ونقوم بالتحضير لهذه الانتخابات، ومتابعة كلّ الأمور اللوجستية بدءًا من إعداد اللوائح إلى غيرها من المواضيع التي نتابعها يوميًّا.

وحول تطوّرات تأثير العاصفة الثلجيّة، قال مولوي لقد حاصرت الثلوج بالأمس عددًا كبيرًا من السيارات في المناطق الجبلية، وقد عملنا مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني على انقاذ ركابها واغاثتهم وتأمين ما يحتاجون اليه.

ودعا مولوي المواطنين التنبه في الأيام المقبلة لصعوبة سلوك الطرق الجبليّة.

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لبنان يؤكد جهوزيته للانتخابات النيابية المقبلة