الرد اليمني على التصعيد الاماراتي تفاقم الازمة بين دبي وابوظبي

العالم-الامارات

وقالت مصادر متطابقة إن أعضاء المجلس الاتحادي للإمارات وجهوا رسالة احتجاج إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بشأن استمرار تعطيل المجلس وعدم دعوته للاجتماع رغم التطورات الخطيرة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن حكام دبي والشارقة وإمارات أخرى يحملون محمد بن زايد كامل المسئولية عن زعزعة استقرار الدولة بفعل سياساتها القائمة على التدخلات الخارجية والتي سبق أن حذروا من تداعياتها مرارا.

وبينما تشكل الهجمات الصاروخية اليمنية مشكلة للإمارات، فإنها بمثابة كارثة كبيرة بالنسبة لدبي تحديداً رغم أنها لم تستهدفها، وقد تسهم هذه الهجمات في تفاقم الخلافات بين أبوظبي ودبي والتي كانت السياسة الخارجية دوماً أحد أسبابها.

*امارات ليكس