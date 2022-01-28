شاهد.. تفاصيل استهداف قاعدة فيكتوريا في بغداد فجر اليوم

العالم - خاص العالم

وأضاف مدير مكتب العالم الزميل نويد بهروز أن الصواريخ تم اطلاقها من حي الجهاد القريب من القاعدة حيث سقطت قرب هذه القاعدة بينما اصاب احد الصواريخ طائرة متروكة بالقرب من القاعدة الأمريكية كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي C-RAM لتصدي لهذا الهجوم الذي يعد الهجوم الثالث ضد هذه القاعدة خلال هذا الشهر.

وأكد مدير مكتب العالم على أن تكثيف الهجمات ضد القواعد الأمريكية يأتي بعد أن اعلن الفصائل المقاومة بأن الوجود الأمريكي ابتداء من العام الجديد هو وجود غير مشروع بعد انتهاء المهلة التي اعطاها البرلمان العراقي للقوات الأمريكية والحكومة العراقية.

وأوضح مدير مكتب العالم بان الإدارة الأمريكية تحدثت في وقت سابق عن اجلاء القوات القتالية من العراق مع بقاء ما يسمى بالمستشارين العسكريين والفصائل المقاومة تعتبر تواجد القوات المتبقية هو الالتفاف للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.