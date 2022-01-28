شوارع الكويت تتزيَّن بلوحات تشيد بانسحاب فتى من مواجهة منافس "إسرائيلي" في دبي

العالم-الكويت

تضمنت اللوحات عبارة "شكراً يا بطل" زيَّنت صورة اللاعب، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نالت الخطوة إشادة واسعة.

وأعلن ناشطون عن فخرهم بالعوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة، مؤكدين أنها تغرس بذلك "معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها".

فيما علّق الناشط الكويتي محمد أحمد العوضي "علموا الأجيال ألا يصمتوا عن الحق"، وأضاف أن "الأفعال كفيلة بدحر الظلم".

كما قالت المغردة حصة إن "تعظيم فعل اللاعب المنسحب من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين في دبي تجنباً لمواجهة اللاعب الإسرائيلي تصرف جميل جداً".

وأكد آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة، وأنه يمثّل مستقبل الأمة وبوصلتها، وأن "ما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبِّعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل".

وقال الناشط الفلسطيني محمّد فروانة إن "المقاطعة تعني أننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى"، مشيراً إلى أن المقاطعة "موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي".

كان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاماً، المقامة في مدينة ‫دبي، وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي.