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حماس تثني موقف الرياضي الكويتي محمد العوضي

حماس تثني موقف الرياضي الكويتي محمد العوضي
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

عبرت حركة حماس عن تقديرها العالي لموقف اللاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب صهيوني في بطولة للتنس أقيمت في الإمارات.

العالم-فلسطين

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس ان هذا الموقف العروبي الأصيل من اللاعب محمد العوضي ينسجم مع ضمير الأمة، ويسجل في قوائم الشرف والاعتزاز.

وأضاف يعكس موقف اللاعب الكويتي الموقف القومي النبيل للكويت أميراً وحكومة وشعبا، برفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبنا، ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته , حسبما نقل المركز الفلسطيني للاعلام.

وأشار إلى أن المواقف الرسمية والشعبية من الكويت الشقيقة الرافضة للتطبيع، تؤكد في كل مرة أصالة الأمة وعراقتها، وفشل كل الأوهام في إزاحة القضية الفلسطينية من عمق ضميرها.

وانسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي من مواجهة لاعب صهيوني، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة ‫دبي. وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب صهيوني.

واحتفت منصات كويتية ونشطاء بصور توثق انتشار لوحات شكر في شوارع الكويت للاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، تقديرا له بعد انسحابه من مواجهة اللاعب الصهيوني.

وتضمنت اللوحات عبارة شكرا يا بطل وصورة اللاعب العوضي إضافة للتعريف باسمه، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة عبر المنصات العربية.

وجدد ناشطون فخرهم باللاعب العوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة الرائعة، مؤكدين أنها تغرس بذلك معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها.

وعدّ آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة فهو يمثل مستقبل الأمة وبوصلتها، وما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، على حد قولهم.

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حماس تثني موقف الرياضي الكويتي محمد العوضي

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