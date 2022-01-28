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رئيسي يؤكد ضرورة تطوير التبادل التجاري مع دول اوراسيا عبر الربط السككي

رئيسي يؤكد ضرورة تطوير التبادل التجاري مع دول اوراسيا عبر الربط السككي
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي خلال زيارته للمنطقة الحرة في ميناء انزلي بمحافظة جيلان شمال البلاد ، ضرورة تسريع الربط السككي بمجمع ميناء كاسبين وانزلي في بحر قزوين إلى جانب شراء سفن شحن من أجل توسيع التجارة مع دول أوراسيا.

العالم - ايران

وتفقد السيد رئيسي اليوم الجمعة، المرافق والبنية التحتية في منطقة أنزلي التجارية الحرة، بما فيها، السلم المتحرك قيد الإنشاء، قسم الدرج الذي يربط سكة الحديد بالميناء ، برج المراقبة في ميناء كاسبين وخط السكك الحديدية قيد الإنشاء في المنطقة.

واكد رئيس الجمهورية ضرورة الإسراع بانجاز مشروع ربط مجمع ميناء كاسبين وميناء أنزلي بالخط الوطني لسكك الحديد في محطة بيربازار رشت ، وقال: بالإضافة إلى ذلك، يجب شراء سفن الشحن لنشهد المزيد من الازدهار لممر الشمال - جنوب وتطور العلاقات مع دول أوراسيا وبحر قزوين.

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