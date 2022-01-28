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ايران والسعودية على وشك اجراء جولة خامسة من المحادثات

ايران والسعودية على وشك اجراء جولة خامسة من المحادثات
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بغداد، إن طهران والرياض يمتلكان الإرادة السياسية لحل المشاكل بين البلدين، في إشارة إلى التقدم الجيد للمحادثات مع السعودية.

العالم - ايران

وقال السفير الإيراني ايرج مسجدي في مقابلة مع وكالة يونيوز : أجرينا أربع جولات من المحادثات مع الوفد السعودي في بغداد حتى الآن، وهذه المحادثات احرزت تقدما جيدا، مضيفا: ان الجولة الخامسة من المحادثات ستعقد في القريب العاجل ان شاء الله.

واشار مسجدي الى أن الجولة القادمة ستبحث سبل ازالة الجمود الذي اعترى العلاقات بين البلدين منذ عدة سنوات، والعودة تدريجياً إلى شكلها الطبيعي.
وقال: بالطبع، (هذه العملية) قد تستغرق بعض الوقت، لكن كلاً من السعوديين والجمهورية الإسلامية مهتمون بحل مشاكلهم.
واضاف مسجدي: كان هناك الكثير من النقاش في هذه الجولات الأربع من المحادثات، وأعتقد أن المقترحات التي قدمناها قد تمت مراجعتها من قبل الجانب السعودي، وفي الجولة الخامسة من الممكن اتخاذ قرارات جيدة، يبدو أن القرارات والتوافقات قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها وبعد ذلك سنعلن للشعب عن نتائج المحادثات ان شاء الله.

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