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رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت يقول في مقابلة مع صحيفة هآرتس انه تعرض للتهديد من قبل سلفه نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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