مسيرات إيرانية بعد صلاة الجمعة تدين استمرار العدوان على اليمن

العالم - مراسلون

مسيرات ادانت جرائم العدوان ضد نساء وأطفال اليمن، ودعت إلى إدانة إسلامية موحدة للمجازر المرتكبة بحق شعب اليمن المظلوم.



وقال متظاهر:" ندين العدوان على اليمن، الأحرى بآل سعود أن يوقفوا هذه الجرائم، ويتوقفوا عن الجرائم التي يتركبوها بحق الشباب والأطفال والنساء ".



واكد متظاهر آخر:"بإتحاد المسلمين سوف نكون قادرين على الإنتصار وسوف نلقن أميركا والكيان الإسرائلي وآل سعود درسا لن ينسوه".

المشاركون أكدوا ان قطع الانترنت عن اليمن لن يستطيع ان يخفي صوت شعبه فأحرار العالم سيوصلون صرختهم حتى يتم إيقاف هذا العدوان الذي استمر ما يقارب الـ 2500 يوم ضاربا بكل المبداء والقيم والأخلاق عرض الحائط.



وقال شاب متظاهر:"نحن كشعب إيراني ندعم الشعب اليمني ونحن على يقين بأن اليمنيون سوف يلقنون المعتدين درسا كبيرا وسوف تتوجه جهود جبهة المقاومة بعدها إلى فلسطين".

المتظاهرون طالبوا الحكومة الإيرانية بتكثيف دعمها للحكومة والشعب المينين مبدين قلقهم جراء الوضع الإنساني في اليمن مع الإتداءات اليومية مطالبين بتحمل مسؤليتها تجاه العدوان على اليمن والتحرك السريع باتجاه وقف العدوان الاعتداءات غير الإنسانية ضد هذا الشعب.

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