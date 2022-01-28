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سوريا وبيلاروس توقعان بروتوكولا لتطوير التعاون بين البلدين

سوريا وبيلاروس توقعان بروتوكولا لتطوير التعاون بين البلدين
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

وقعت سوريا وبيلاروس في ختام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بالعاصمة مينسك أمس بروتوكولاً لتطوير الإطار القانوني للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال العمل والشؤون الاجتماعية.

العالم - سوريا

ويتضمن بروتوكول التعاون الناتج عن أعمال هذه الدورة تطوير الإطار القانوني للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والاستثماري والمالي والمصرفي إضافة إلى التعاون في مجال الصناعة والنقل والصحة والتعليم والإسكان والنفط.

فيما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بمجال تدريب العاملين في المجال الاجتماعي ومراكز التأهيل وبمختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان إضافة إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية للأطفال السوريين في بيلاروس.

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الذي ترأس الاجتماعات عن الجانب السوري أكد أهمية البروتوكول لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضرورة البدء بتنفيذه مباشرة مشيراً إلى ارتياح الجانبين لجهة النتائج الصادرة عن أعمال اللجنة.

وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بدأت في الـ 26 من كانون الثاني الجاري في العاصمة البيلاروسية مينسك وسط تأكيد من الجانبين على رغبتهما بتطوير العلاقات بين البلدين والتي تأطرت منذ عام 1998 بتوقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني.

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سوريا وبيلاروس توقعان بروتوكولا لتطوير التعاون بين البلدين

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