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ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات

ميقاتي: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، "إننا لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات".

العالم_لبنان

ولفت ميقاتي أن "التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة دريان وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".

من جهته، ثمن مفتي الجمهورية "الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء". واكد ان "دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية".

وخلال اللقاء، تم التطرق الى المواضيع الراهنة، حيث اطلع رئيس مجلس الوزراء المفتي دريان على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الاشقاء العرب، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الاطار كان تشديد مشترك على اهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الافكار الخليجية ايجابيا بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه.

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