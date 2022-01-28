'قسد' تشن حملة مداهمات وتختطف مدنيين بالجزيرة السورية

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لسانا إن “قسد داهمت منازل المواطنين في قرية الشركة على الطريق الدولي “إم4″ شمال الرقة واختطفت ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر إلى أن “مسلحين داهموا منزلاً أثناء غياب سكانه في قرية اللقطة وسرقوا مبلغاً مالياً ومصاغاً ذهبياً”.

وفي ريف دير الزور قالت مصادر أهلية إن “قسد” داهمت قرية سويدان جزيرة شرق دير الزور واختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي محاولة لزيادة أعداد مسلحيها صعدت “قسد” في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة وخطف الشبان في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت المئات منهم في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.