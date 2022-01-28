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'قسد' تعثر على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا

'قسد' تعثر على جثث داخل سجن الحسكة في سوريا
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

عثرت ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" على جثث نحو 20 من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم "داعش" الاهاربي داخل سجن الحسكة في شمال شرق سوريا.

العالم - سوريا

وأفاد ما يسمى "المرصد السوري" المعارض بعثور القوات العسكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث 18 عنصرا ممن قتلهم عناصر التنظيم. كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شنتها ليلا طائرة تابعة لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام الى 260 قتيلا، 180 منهم من "داعش" مقابل 73 من قوات "قسد"، إضافة الى سبعة مدنيين، كما أنه من المرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

ورغم إعلان قوات "قسد" الأربعاء استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية "يصعب استهدافها جوا أو اقتحامها برا".

وأوضح مصدر عسكري في "قسد"، لوكالة "فرانس برس" أن "نحو ستين مقاتلا من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه. ونعتقد أنه لا قصّر بينهم"، مضيفا: "نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت.. ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية".

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