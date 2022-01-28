هناك حديث عن تمديد للمجلس النيابي وباسيل سيزور الشام وطلب موعدا من السوريين

العالم_لبنان
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أن "هناك حديث عن تمديد للمجلس النيابي، لأن هناك معوقات أمام كتل عدة في الانتخابات النيابية، لتعود بالحجم الذي كانت فيه، لا سيّما بعد موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ولدى رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأشار، في حديث على قناة "MTV"، إلى أن "السفارتين الاميركية والفرنسية، الى جانب حزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والمجتمع المدني، يريدون الانتخابات أما "التيار الوطني الحر" والآخرون فيريدون التمديد".
وأوضح أبو فاضل، أن " رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سيزور الشام وطلب موعدًا من السوريين وقالوا له اهلًا وسهلًا"، معلنًا "أنني لدي علاقة صداقة مع السوريين".