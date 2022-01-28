هناك حديث عن تمديد للمجلس النيابي وباسيل سيزور الشام وطلب موعدا من السوريين

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اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، أن "هناك حديث عن تمديد للمجلس النيابي، لأن هناك معوقات أمام كتل عدة في الانتخابات النيابية، لتعود بالحجم الذي كانت فيه، لا سيّما بعد موقف رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ولدى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

وأشار، في حديث على قناة "MTV"، إلى أن "السفارتين الاميركية والفرنسية، الى جانب حزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والمجتمع المدني، يريدون الانتخابات أما "​التيار الوطني الحر​" والآخرون فيريدون التمديد".

وأوضح أبو فاضل، أن " رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ سيزور الشام وطلب موعدًا من السوريين وقالوا له اهلًا وسهلًا"، معلنًا "أنني لدي علاقة صداقة مع السوريين".