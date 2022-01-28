الجيش السوري يمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت أن عربتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز مدينة الحسكة بجانب صيدلية النجمة وسط شارع فلسطين فقام عناصر حاجز الجيش في المكان بمنعهما وأجبروهما على التراجع ومغادرة المنطقة.

وتكررت حالات منع وطرد الأرتال التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من قبل الجيش السوري والمواطنين في أرياف ومدن محافظة الحسكة.

وأدى قصف طيران الاحتلال الأمريكي إلى دمار عدد من منازل الأهالي على أطراف حي غويران وعدد من الأبنية الحكومية في محيط سجن الثانوية الصناعية بذريعة تحصن فارين من السجن فيها.