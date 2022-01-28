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الطيران المدني العراقي يصدر بيانا بشأن استهداف مطار بغداد

الطيران المدني العراقي يصدر بيانا بشأن استهداف مطار بغداد
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

وذكر بيان للسلطة أنه "في الوقت الذي يسعى العراق لرفع الحظر المفروض على حركة النقل الجوي وعودته بشكل طبيعي وابعاد مطاراته وخطوطه الوطنية عن أي قيود أو عقوبات دولية، يأتي استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بصواريخ إجرامية لتقوض جميع الجهود الساعية لابعاد ما يؤثر على سمعة البلد وتعريض مصالحه للخطر".

وأضاف، أن "ما حدث فجر اليوم من استهداف لمطار بغداد الدولي، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات أخرى، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في احد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار، وهذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".

وتابع: "إننا بصفتنا سلطة مختصة بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات العراقية كافة، نستنكر بقوة مثل هذه الأفعال الإجرامية وندعو الجهات الحكومية المسؤولة لمساعدتنا في إيجاد الحلول الكفيلة بحماية المطارات باعتبارها واجهة للبلد، ومنع أية افعال من هذا النوع التي تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر".

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