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عضو لجنة الطاقة البرلمانية الاير انية..

دبلوماسية الحكومة الناشطة في قطاع الطاقة أثمرت عن قفزة في عوائد البلاد

دبلوماسية الحكومة الناشطة في قطاع الطاقة أثمرت عن قفزة في عوائد البلاد
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

اشاد عضو لجنة الطاقة البرلمانية الاير انية هادي بيكي نجاد بانجازات الحكومة في قطاع الطاقة وعدّها اتخذت دبلوماسية ناشطة في هذا القطاع ماأثمر عن إحداث قفزة في العوائد النفطية للبلاد.

العالم - ايران

ووصف هادي بيكي نجاد، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، الحكومة الثالثة عشر (السيد ابراهيم رئيسي) بأنها ذات عزيمة راسخة في مشاریع تصدير النفط ومشتقاته من اجل ايجاد حلول للمشاكل المعيشية للشعب.

وعدّ الحكومات الاخرى على صعيدي المنطقة والعالم تولي المزيد من الثقة بالحكومة الايرانية الحالية وتستطيع اتخاذ سياسات ثابتة في شؤون استيراد النفط وعقد صفقات طويلة الامد معها.

واشار الى ارتفاع عدد موردي النفط الايراني على صعيدي المنطقة والعالم حيث ان الدبلوماسية الناشطة للحكومة في قطاع الطاقة أثمرت عن زيادة عدد مستوردي النفط الايراني ماأثمر عن قفزة في عوائد البلاد.

ولفت الى ان الموازنة العامة للبلاد تضمنت تصدير مليون و 200 الف برميل من النفط كحد أدنى الى ان الحكومة وضعت خططا لتصدير كميات اضافية.

ونوه الى ان سياسة الحكومة في هذا القطاع أثمرت عن تحصيل البلاد لعوائد النفط والتي يتم توظيفها في انجاز المشاريع الاعمارية وتدعيم البنى التحتية وايجاد الحلول للمشاكل المعيشية في البلاد.

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عضو لجنة الطاقة البرلمانية الاير انية.. دبلوماسية الحكومة الناشطة في قطاع الطاقة أثمرت عن قفزة في عوائد البلاد

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