الى أين وصلت مفاوضات فيينا، وفي العراق، استهداف المطار، أم المصالح الامريكية؟

خاص بالعالم

وفي هذا الوقت وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان المحادثات في فيينا بأنها إيجابية، فيما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأي تقدم في عملية الممحادثات في فيينا والغاء الحظر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... سقوط ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر على مطار بغداد الدولي فجر الجمعة ما ادى لوقوع اضرارا في طائرة مدنية، بينما عثرت القوة الامنية على ثلاثة صواريخ اخرى لم يتم اطلاقها.

هذا ورفض العراق الرسمي تلك الاعمال التي وصفت بالارهابية وتوعدت السلطات بالرد على تلك الاعمال من منطلق سيادة العراق وأمنه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.