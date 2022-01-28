فيروس 'كورونا' يتربص بالمنتخب المغربي قبل مواجهة مصر

العالم - المغرب

وبحسب ما نقلت وكالة " العربي الجديد"، ، فأن فيروس كورونا بات يتربص ببعثة المنتخب المغربي في مقر إقامته في مدينة ياوندي، قبل الاصطدام بين منتخبي "أسود الأطلس" و "الفراعنة"، الأمر الذي أقلق أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي بقيادة البوسني، وحيد حاليلوزيتش.

وبحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" مرافق لبعثة المنتخب المغربي، فإن الكتيبة المغربية توصلت اليوم الجمعة لنتائج فحوصات كورونا، والتي أثبتت إصابة الحارس الثاني للمنتخب المغربي، منير المحمدي، وأيضاً الظهير الأيسر سفيان الكرواني.

ويخشى حاليلوزيتش أن تتعرض العناصر الأساسية في تشكيلته للإصابة بفيروس كورونا، لذلك طالب جميع اللاعبين بالاحتياط كثيراً ورفع درجة الحذر حتى يتسنى له الاستفادة من نجومه عند مواجهة النجم محمد صلاح وزملائه في المنتخب.

وبعد إصابة الحارس منير المحمدي، سيعوضه زميله أحمد رضا التكناوتي، ليكون بديلاً لياسين بونو حامي عرين الأسود الأساسي، في وقت لا يملك حاليلوزيتش العديد من الحلول في مركز الظهير الأيسر، الذي يشغله اللاعب آدم ماسينا، وهو الذي يعول عليه للعب أمام المنتخب المصري، نظراً لما يملكه لاعب فريق واتفورد الإنكليزي من مؤهلات بدنية قوية ستنفعه كثيراً في مواجهة المصريين، خصوصاً بعدما تأكد غياب بديله سفيان الكرواني، لاعب فريق نيك نيمجن الهولندي.