الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
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مفاوضو الثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلتها النهائية وأصبح الأمر يتطلب الآن مساهمات سياسية

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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