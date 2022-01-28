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رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات

رويترز: السعودية سمحت بعبور طائرة نفتالي بينيت لزيارة الإمارات
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن أن السعودية سمحت بعبور طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت فوق أجوائها، خلال زيارته الإمارات الشهر الماضي.

العالم- السعودية

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد قوله إنه “يأمل بتطبيع العلاقات مع السعودية وإندونيسيا”.

وذكرت أنه رغم عدم وجود علاقات رسمية، فقد سمحت السعودية بعبور طائرة بينيت فوق أجوائها أثناء زيارته أبوظبي الشهر الماضي.

كما قالت مجلة “Economist” البريطانية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فتح الأبواب أمام السياح الإسرائيليين لتصبح الرياض ترحب بهم الآن.

وذكرت المجلة أنه يمكنك سماع العبرية في المعارض والمهرجانات في البلد الخليجي الذي لا تربطه أي علاقات رسمية مع الكيان.

وأشارت إلى قيام-وسيط روحاني وساحر- إسرائيلي بتقديم عرض في حفله ملكية في السعودية مؤخرًا.

وأوضحت المجلة أن مستشاري ابن سلمان يقولون أن السعوديين أقرب إلى اليهود منه إلى الفلسطينيين. وبينت أن ولي العهد تحدى رجال الدين، وسمح لمؤسسات إسرائيلية بالتنقيب عن المواقع اليهودية الأثرية.

كما افتتح مستثمر إسرائيلي في نوفمبر الماضي فندق Habitas في العلا القديمة.

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