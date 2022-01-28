الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2022

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-01-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تفاصيل إختراق"عصا موسى"لكاميرات المراقبة الإسرائيلية

روسيا توسّع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

مالي 'لا تستبعد شيئا' في علاقتها مع فرنسا

نهاية الحقبة الحريري 

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-01-2022