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30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت

30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مركز علاج سرطان الدم للأطفال الدكتور عبدالرحمن الهادي ان أكثر من 30٪ من حالات الأطفال المصابين بسرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج في الخارج ومهددون بالوفاة في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي .

العالم- اليمن

وأوضح الدكتور الهادي ان أعداد مرضى سرطان الدم من الأطفال في مركز علاجهم بالعاصمة بلغ قرابة 1300 حالة مرضية .. مشيراً الى ان عدد الاطفال المصابين ارتفع بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة القنابل المحرمة التي يستخدمها التحالف في قصف الاعيان المدنية في اليمن .

وذكر رئيس مركز سرطان الدم للأطفال ان المركز يستقبل ستقبل حالات سرطان دم الأطفال بشكل كبير من مختلف أنحاء البلاد بمعدل حالتين إلى 3 حالات مرضية أسبوعياً .

وأكد الدكتور الهادي ان المركز يفتقر للأدوية الداعمة ويعجز عن إجراء عمليات زراعة نخاع العظم بشكل كامل .. مشيراً الى المركز يعالج حالات أطفال اللوكيميا تحت ظروف طارئة وحساسة نتيجة النقص الحاد في الأدوية الحيوية والداعمة والكيميائية ذات الجودة المطلوبة .

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30% من أطفال اليمن المصابين بالسرطان مهددون بالموت

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