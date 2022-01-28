ايران من البلدان العشرة في العالم مالكة تكنولوجيا إطلاق اقمار اصطناعية

العالم - ايران

وقال عيسى زارع بور، في تصريحه بمدينة ماسال بمحافظة كيلان اليوم الجمعة: إنه رغم الحظر الجائر وتفشي فيروس كورونا الا ان ايران حققت تقدما لافتا في العديد من المجالات التقنية والصحية.

واضاف: واجهت العديد من بلدان العالم مشاكل على صعيد توفير الكمامات والمعدات الصحية والعلاجية خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا الا ان ايران استطاعت بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية والتقنية تصنيع العديد من الاجهزة الطبية المعقدة والتخصصية كأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع: لم يدخر الاعداء جهدا في حياكة المؤامرات المخططات العدائية الرامية لايقاف حركة الثورة الاسلامية الا ان شبان البلاد استطاعوا الصمود وافشال هذه المخططات بفضل جهودهم المضاعفة.

ولفت الى انه رغم المشاكل الموروثة الا ان الحكومة تبذل قصارى جهودها في ازالة العقبات وتحقيق التقدم للبلاد.