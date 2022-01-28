الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران من البلدان العشرة في العالم مالكة تكنولوجيا إطلاق اقمار اصطناعية

ايران من البلدان العشرة في العالم مالكة تكنولوجيا إطلاق اقمار اصطناعية
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عيسى زارع بور ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت من البلدان العشرة في العالم صاحبة تكنولوجيا إطلاق الاقمار الاصطناعية الى الفضاء.

العالم - ايران

وقال عيسى زارع بور، في تصريحه بمدينة ماسال بمحافظة كيلان اليوم الجمعة: إنه رغم الحظر الجائر وتفشي فيروس كورونا الا ان ايران حققت تقدما لافتا في العديد من المجالات التقنية والصحية.

واضاف: واجهت العديد من بلدان العالم مشاكل على صعيد توفير الكمامات والمعدات الصحية والعلاجية خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا الا ان ايران استطاعت بفضل الاعتماد على طاقاتها الذاتية والتقنية تصنيع العديد من الاجهزة الطبية المعقدة والتخصصية كأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع: لم يدخر الاعداء جهدا في حياكة المؤامرات المخططات العدائية الرامية لايقاف حركة الثورة الاسلامية الا ان شبان البلاد استطاعوا الصمود وافشال هذه المخططات بفضل جهودهم المضاعفة.

ولفت الى انه رغم المشاكل الموروثة الا ان الحكومة تبذل قصارى جهودها في ازالة العقبات وتحقيق التقدم للبلاد.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يؤكد على اهمية انجاز الممر الدولي 'شمال - جنوب'

رئيسي يصل محافظة جيلان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. شاهد بالصور..العتبة العباسية تنظم حفل تخرج ضخم للطالبات

تصفيات مونديال قطر: منتخب العراق في بيروت لمواجهة لبنان الثلاثاء

بهاء الحريري سيخوض المعركة الانتخابية اللبنانية

بماذا نصح نائب وزيرالخارجية في حكومة الانقاذ اليمني الامارات

بالفيديو.. اكتشاف نجم يحيّر العلماء بوميضه.. لم يُرَ من قبل!

ماذا وراء قرار الحريري بالابتعاد نهائياً هو وتياره عن المشهد السياسي؟