'الجيش الليبي' يكشف تفاصيل هجوم 'داعش' بجبل عصيدة

العالم - ليبيا

ونقلت" روسيا اليوم" عن المحجوب قوله: "أن "تلك العناصر هربت منذ فترة ولجأت للاختباء في جبل عصيدة، إلا أن القوات المسلحة الليبية لاحقتهم حتى أمس الخميس، ليتم القضاء عليهم، والقبض على أحدهم".

وأشار إلى أنه "بالفحص تبين أن عناصر التنظيم الإرهابي ينتمون لجنسيات مختلفة، وأن قائدهم يدعى أبو تميمي الجزائري"، وأنه "خلال العملية تبين للقوات المسلحة القضاء على 19 إرهابيا، فيما عثر على أشلاء 4 آخرين قاموا بتفجير أنفسهم".

ومن المقرر أن تعقد القوات المسلحة الليبية مؤتمرا بوقت لاحق اليوم للكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم "داعش" على إحدى الدوريات الأمنية جنوب ليبيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الليبية، إن هجوما إرهابيا نفذه تنظيم "داعش" أسفر عن مقتل 3 من أفرادها ومقتل 4 إرهابيين جنوبي البلاد.

وأشارت الداخلية الليبية إلى أن مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي نفذت أمس الأربعاء، هجوما على دورية أمنية من كتيبة "شهداء أم الأرانب" بالقرب من جبل عصيدة غرب القطرون بحوالي 80 كم، أقصى جنوبي البلاد.

ولفتت إلى ظهور مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابي تقبع بالجنوب الغربي للبلاد، "هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين".