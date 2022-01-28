الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخزعلي يحذر من استغلال الاحداث للتسقيط السياسي

الشيخ الخزعلي يحذر من استغلال الاحداث للتسقيط السياسي
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة،ان استهداف البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية محاولة لخلط الأوراق.

العالم - العراق

روابط ذات صلة

بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده

الإطار التنسيقي العراقي يندد باستهداف مطار بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟

تونس.. القبض على فتاة حاولت تنفيذ عملية انتحارية

'أبو فدك' يثمن تضحيات جرحى الحشد الشعبي في تحرير العراق

الشيخ الخزعلي يحذر من استغلال الاحداث للتسقيط السياسي

'الجيش الليبي' يكشف تفاصيل هجوم 'داعش' بجبل عصيدة

وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يتباحثان حول توطيد العلاقات