الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'أبو فدك' يثمن تضحيات جرحى الحشد الشعبي في تحرير العراق

'أبو فدك' يثمن تضحيات جرحى الحشد الشعبي في تحرير العراق
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

ثمن رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، اليوم الجمعة، تضحيات الجرحى في طريق تحرير العراق من الإرهاب، فيما أشار إلى أن جراحاتهم أوسمة شرف وفخر.

العالم - العراق

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان، إن "المحمداوي والوفد المرافق له، وصل الجمعة، الى محافظة البصرة، حيث زار مركز جعفر الطيار للعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي التابع لطبابة الحشد الشعبي، حيث التقى الجرحى الأبطال واستمع الى حديثهم ووقف على احتياجاتهم".

واشاد المحمداوي، وفق البيان، "بالتضحيات التي قدمها الجرحى الأبطال في طريق تحرير العراق من براثن الإرهاب الظلامي والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، مؤكدا ان جراحاتهم هي أوسمة شرف وفخر وعز لهم ولعوائلهم وأبنائهم".

وثمن المحمداوي، "الخدمات الطبية المقدمة للجرحى، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مضاعفة الجهد المقدم للجرحى المجاهدين ومتابعة شؤونهم الاجتماعية وتلبيتها بالسرعة الممكنة".

وأكد رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، أننا "ماضون على طريق القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في خدمة ورعاية جرحى الحشد الشعبي نظرا لما قدموه من تضحيات كبيرة، مشيرا الى أننا مستمرون ايضا في خدمة ورعاية عوائل الشهداء الذين كان القائد الشهيد دائما ما يوصي بهم ويقف على احتياجاتهم ويحرص على تلبيتها".

روابط ذات صلة

مصلح: لن يتكرر مشهد "داعش" في العراق بوجود الحشد الشعبي

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في سنجار (صور)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟

تونس.. القبض على فتاة حاولت تنفيذ عملية انتحارية

'أبو فدك' يثمن تضحيات جرحى الحشد الشعبي في تحرير العراق

الشيخ الخزعلي يحذر من استغلال الاحداث للتسقيط السياسي

'الجيش الليبي' يكشف تفاصيل هجوم 'داعش' بجبل عصيدة

وزيرا خارجية ايران ونيكاراغوا يتباحثان حول توطيد العلاقات