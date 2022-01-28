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"البنتاغون": لن نشارك بأي عمل عسكري في أوكرانيا

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي لن يشارك في أي عمل عسكري على أراضي أوكرانيا، التزاما بتوجيهات الرئيس جو بايدن.

العالم-العراق

وقال: "أوضح الرئيس جو بايدن بشكل لا لبس فيه، أنه لا يخطط لإرسال أي قوات إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات عسكرية هناك".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة لا تحتفظ بقوة عسكرية دائمة في أوكرانيا، بل بمجموعة صغيرة من المستشارين".

بدوره، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنه "يعتبر تصعيد الإعلامي حول التهديد الروسي قرب حدود أوكرانيا ضربا من المغالطة"، وأنه لا يلمس أي نيّة لروسيا لغزو بلاده، وأعرب عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأي صيغة".

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"البنتاغون": لن نشارك بأي عمل عسكري في أوكرانيا

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