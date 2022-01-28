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برنامج "بيغاسوس" الصهيوني يستهدف دبلوماسيين في فنلندا

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الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف دبلوماسيين أجانب في فنلندا تعرّضت للتجسس ببرنامج "بيغاسوس" السيبراني الذي طورته شركة "إن إس أو" الصهيونية.

العالم-الاحتلال

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس أمن المعلومات في الوزارة، ماتي بارفيانين، أنه "كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا"، وأضاف أن لديهم "تكهنات جيدة" حول مدة تعرض الدبلوماسيين للتجسس، علما أنه توقف.

وتعود الأجهزة المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين فنلنديين يعملون في الخارج، وقد رفضت الوزارة التعليق على عدد المستهدفين أو هوية المهاجم السيبراني.

وأشارت الوزارة إلى أن هواتف الدبلوماسيين تحمل معلومات إما عامة وإما في أدنى تصنيف أمني، ولكنها أضافت أن "المعلومة ومصدرها قد تكون سرية بين الدبلوماسيين".

ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون الهاتف النقال ويحصل على بياناته.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت في نوفمبر الماضي شركة "ان.اس.او" على قائمة الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

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برنامج "بيغاسوس" الصهيوني يستهدف دبلوماسيين في فنلندا

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