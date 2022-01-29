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جونسون ينوي اجراء محادثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

جونسون ينوي اجراء محادثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيّة الأخير إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، لحثه على بدء حوار دبلوماسي حول أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وقالت إن "رئيس الوزراء عازم على تكثيف الجهود الدبلوماسية وزيادة العمل لتجنب إراقة الدماء في أوروبا.. عندما سيتحدث مع الرئيس بوتين الأسبوع المقبل، سيؤكد على حاجة روسيا إلى التراجع والانخراط في حوار دبلوماسي".

من جهته، أشار مصدر مطلع في الحكومة البريطانية إلى أنه "بالإضافة إلى المحادثة الهاتفية مع بوتين، يعتزم جونسون زيارة المنطقة في الأيام المقبلة"، دون أن يحدد الدولة أو الدول التي يعتزم رئيس الوزراء البريطاني زيارتها.

بدوره أعلن جونسون مؤخرا عن استعداده لإجراء محادثة مع بوتين لمناقشة الوضع حول أوكرانيا والقضايا الأمنية.

من جهته أشار ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين إلى "محادثة بين بوتين وجونسون لم يتم التخطيط لها بعد".

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جونسون ينوي اجراء محادثات هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا

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