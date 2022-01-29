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بريطانيا: روسيا تخطط لنشر أدلة تدين بها الغرب

بريطانيا: روسيا تخطط لنشر أدلة تدين بها الغرب
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير الدفاع البريطاني بن والاس روسيا بالتخطيط لهجمات إلكترونية وعمليات تهدف لتعريض الغرب للخطر، وتعقيد الوضع المتوتر أصلا حول أوكرانيا، وإدارة حرب "المنطقة الرمادية".

العالم-اوروبا

ونقلت صحيفة "تايمز" عن والاس قوله: الروس "ينفذون عملياتهم في العديد من المناطق في آن واحد، وأتوقع أن يشمل أي هجوم روسي عناصر إلكترونية ومادية".

ووفقا لمصدر رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، "فمن المتوقع أن تشن روسيا عددا كبيرا من الهجمات الإلكترونية وتنشر أدلة تدين الغرب بها".

ووفقا للمصدر: "يمكن القيام بذلك على أمل مفاجأة حلفاء الناتو، وزعزعة استقرار الوضع وتشويش الموقف في حال غزو روسيا لأوكرانيا".

وكتبت "تايمز" أيضا، أن "روسيا ربما تخطط لأعمال عدائية في نطاق المنطقة الرمادية، دون خوض مواجهة مفتوحة وعلنية".

و"المنطقة الرمادية" بالمفهوم العسكري البريطاني، تشمل إثارة النزاعات الهجينة والمواجهة على حافة الحرب والسلم وشنّ الحروب الإعلامية والهجمات السيبرانية.

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