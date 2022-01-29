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شاهد: نهر "كارون" في جنوب غرب ايران محطة للطيور المهاجرة

شاهد: نهر
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تمر الطيور المهاجرة في فصل الشتاء من جنوب ايران لتحط على نهر "كارون" في مدينة أهواز جنوب غرب إيران للتتمتع بدفء المناطق الجنوبية فتمتلأ ضفاف النهر بالنوارس والبلشونيات والغاقيات التي تعشش بالقرب من النهر حتى مطلع الربيع.

العالم - منوعات

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