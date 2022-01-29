شاهد دقة الاهداف العسكرية لتحالف العدوان على اليمن عن ماذا كشفت؟

خاص بالعالم

وهذا التحالف مستمر في مدرسة الكذب بفبركة انتصارات واخبار وقصص وروايات وهمية، من يسمع ويتابع هذا تحالف العدوان على اليمن منذ سبع سنوات و لحد الآن، يفكر ان العدوان على اليمن، لم يأخذ اليمن فقط، بل يمكنه احتلال روسيا والصين وكندا! حسب الروايات التي تسرد على قنوات تحالف العدوان، والتي لا تقول شيئاً الا وانها دمرت مواقع الحوثيين وقدراتهم ولم يعد هناك من امكانية للحوثيين بان يفعلوا شيئاً واهدافنا استراتيجية وتدميرية!

ومن المعروف ان تحالف العدوان يدعي انه يبني غاراته على بحث استكشاف استخباراتي لا مثيل له على الاطلاق! وهذا ما يعطي لتحالف العدوان على اليمن القدرة على اكتشاف الاهداف استباقياً ومكان منصات القواعد الصاروخية ومكان تحرك انصار الله والجيش اليمني، وعلى ان هذا الامر يظهر قدرات من نوع آخر!

لكن الصور الحقيقية والميدانية لدقة الاهداف العسكرية لتحالف العدوان على اليمن والتي انفرجت عن مجزرة مهولة بحق الابرياء اليمنيين، ويمكن مشاهدة نتائج لكل هذا القصف الهستيري العسكري لتحالف العدوان على اليمن، لاشلاء تحت الانقاض ولم يهتز ضمير المجتمع الدولي، فقط عندما استهدفت ابوظبي والرياض كل العالم استنكر!.

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