السفارة الايرانية في اسلام آباد تدين الهجوم الارهابي على قوات الجيش الباكستاني

العالم - ايران

وجاء في تغريدة لقسم الدبلوماسية العامة والاعلامية في السفارة الايرانية في اسلام آباد مساء اليوم الجمعة: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان تدين بقوة الحادث الارهابي الذي وقع في منطقة "كتش" باقليم بلوتشستان والذي ادى الى مصرع واصابة عدد من القوات الامنية الباكستانية وتعرب عن مواساتها مع الحكومة والشعب الباكستاني واسر الضحايا.

واضاف: ان الارهاب مدان بكافة اشكاله وان مكافحته المؤثرة تتطلب التعاون الوثيق بين دول المنطقة.

وقد أعلن الجيش الباكستاني مقتل 10 من جنوده على الأقل، جراء هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع إيران.

وأعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا أمنيا في منطقة نائية جنوب غربي البلاد، ما أدى لاشتباك بالأسلحة النارية أسفر عن مقتل 10 جنود وأحد المهاجمين.

وأشار بيان الجيش إلى أن "الهجوم وقع فجر الأربعاء في بلدة كتش في إقليم بلوشستان، وأن القوات ردت على النيران مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين".

وأضاف: "قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين، وأن البحث عن أولئك الذين شنوا الهجوم لا يزال جاريا".

من جانب آخر، أعلنت ما تسمى بـ"جبهة تحرير بلوتشستان"، وهي جماعة ارهابية مسلحة محظورة في الإقليم، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم.